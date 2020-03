TRASFERTA: Catania a caccia della terza vittoria di fila che manca da due stagioni

In occasione della gara di Bisceglie, prima tappa di un doppio turno in trasferta che successivamente vedrà gli etnei di scena a Bari, il Catania proverà ad allungare la serie positiva fuori casa che dura da due partite. Due successi consecutivi lontano dalle mura amiche come il Catania di Pancaro, che cinque stagioni fa iniziò il suo tortuoso cammino tra le sabbie mobili della terza serie vincendo prima a Matera e poi a Monopoli.

In questi deludenti anni di Serie C la formazione rossazzurra ha inghiottito numerosi bocconi amari se consideriamo che i successi in trasferta hanno un peso rilevante nell’economia di un campionato. In cinque stagioni l’unica volta che il Catania ha vinto tre volte consecutive fuori casa risale al torneo 2017-18. Dopo il tris sul campo della Virtus Francavilla, gli etnei guidati da Cristiano Lucarelli riuscirono ad incamerare tre punti sia a Cosenza che a Siracusa. In entrambe le gare la zampata decisiva fu di Andrea Mazzarani, giocatore quanto mai decisivo nelle sfide più concitate degli ultimi anni.

