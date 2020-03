UFFICIALE: per adesso il calcio non si ferma, ma sospensione campionati possibile nei prossimi giorni

L’Adicosp e soprattutto il Presidente dell’Assocalciatori Damiano Tommasi si sono espressi nelle ultime ore a favore della sospensione del campionato italiano. Si è registrato un attimo di riflessione, infatti è stato posticipato di 45 minuti il fischio d’inizio del match di Serie A Parma-SPAL. Proprio in questi istanti si è deciso di scendere regolarmente in campo. Almeno per il momento il calcio non si ferma, ma se ne riparlerà nei prossimi giorni. Sospendere i campionati rimane una possibilità concreta per le successive partite.

