UGOLOTTI: “Catania e Bari tra le delusioni del campionato”

Allenatore attualmente seduto sulla panchina del Victoria Hotspurs, Guido Ugolotti fa alcune riflessioni sul campionato di Serie C ai microfoni di tuttoc.com:

“Per quanto riguarda il Monza, c’era la sensazione che volessero fare le cose in grande fin dall’inizio. Discorso diverso per quanto riguarda la Reggina, perché pensavo che squadre come Bari, Ternana, Catanzaro e Catania, potessero rendere più incerto il campionato e così non è stato. Occorre anche dire che, quando in organico hai un giocatore come Denis, si capisce che sei destinato a disputare un gran campionato. Nel girone A mi aspettavo di più da squadre come Novara, Robur Siena, Pro Vercelli e Alessandria. Nel B da Triestina, Cesena, Modena, Padova, Piacenza e anche la mia ex Sambenedettese. Nel C, ribadisco quanto detto prima. Ternana, Catanzaro, Bari e Catania dovevano fare qualcosa in più”.

