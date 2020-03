USSI: “Ulteriormente ridotti i posti ai media per le partite di calcio anche in C”

Nota ufficiale Unione Stampa Sportiva Italiana

La Lega serie A con la circolare numero 23 ha stabilito che il numero dei giornalisti che potranno accedere alle partite giocate a porte chiuse è drasticamente ridotto: per cui dalle iniziali 150 unità si è passati ad un massimo di 50 presenze (compreso fotografi). Non solo, ai giornalisti sarà riservata una via d’accesso particolare che non permetta contatti con gli altri operatori presenti in campo e in tribuna. Anche la Lega di serie C ha ridotto i posti dedicati ai media portandoli da 75 a 45.

USSI e FNSI vigileranno affinché i termini dell’accordo raggiunto siano correttamente applicati senza ulteriori restrizioni, se non imposte dalla difficile situazione che tutta l’Italia sta vivendo.

