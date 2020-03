VERSO BISCEGLIE – CATANIA: in porta torna Furlan? Punta centrale, avanza Beleck

Vigilia di Bisceglie-Catania. Mister Lucarelli ha rilasciato alcune dichiarazioni, oltre ad avere diramato la lista delle convocazioni per la trasferta in terra pugliese. Alla luce delle ultime indiscrezioni, pare che Furlan tornerà a difendere i pali rossazzurri dal 1′ prendendo il posto di Martinez. Per il resto, tenendo conto del nuovo forfait di Barisic, del rientro di Calapai e delle squalifiche di Mazzarani e Rizzo, i dubbi riguardano il reparto offensivo. Avanza l’ipotesi Beleck punta centrale con Capanni (favorito sull’influenzato Biondi), Curcio e Di Molfetta alle sue spalle. Curiale non ancora al meglio delle condizioni fisiche malgrado sia stato convocato.

