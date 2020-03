VERSO BISCEGLIE – CATANIA: a Terni settima rimonta per i pugliesi in questo campionato

La classifica dice che il Bisceglie occupa il terz’ultimo posto in classifica, ma i prossimi avversari del Catania non sono minimamente da sottovalutare. Il clamoroso pareggio di domenica sul campo della Ternana deve richiamare alla massima attenzione il Catania. Catania che, peraltro, proprio nella gara d’andata perse due punti al “Massimino” subendo il pareggio beffardo dell’ex Ebagua. Attenzione, in particolare, alla tendenza alle rimonte della compagine pugliese. In questo campionato, infatti, è già accaduto sette volte che il Bisceglie ha recuperato da situazioni di svantaggio pareggiando i conti. Dopo la già citata trasferta etnea (1-1), la reazione dei nerazzurri stellati ha portato al 2-2 casalingo con la Paganese, i 2-2 esterni con Cavese e Rieti, l’1-1 interno riportato contro la Vibonese, stesso risultato al cospetto dell’Avellino ed il 2-2 di Terni.

