VERSO BISCEGLIE – CATANIA: alla scoperta dei nerazzurri stellati

Prossimo avversario di scena al “Ventura” sarà la compagine pugliese del Bisceglie, giunta alla terza partecipazione consecutiva al campionato di Serie C. In precedenza i nerazzurri stellati avevano militato nella vecchia Serie C2 per dodici anni di seguito (dal 1986 al 1998). Attualmente la squadra allenata da Gianfranco Mancini (che ha preso il posto di Sandro Pochesci, il quale era a sua volta subentrato a Rodolfo Vanoli) occupa la terz’ultima posizione in classifica con 20 punti e due lunghezze di vantaggio sul Rende.

Pochissimi gli acuti registrati dal Bisceglie in questo campionato, mantenendosi costantemente nella zona calda della classifica. Ma la formazione nerazzurra stellata non intende mollare, provando a giocarsi fino in fondo le proprie carte per evitare la retrocessione. Spesse volte è stata capace di rimontare, anche su campi difficili come Catania e Terni. La squadra è profondamente rinnovata rispetto allo scorso anno. In più sono arrivati a gennaio i vari Sierra, Trovade, Nacci, Joao Silva, Petris e Romani.

Il portiere Casadei guida un reparto difensivo giovane, che peraltro domenica dovrà fare a meno degli squalificati Hristov e Turi (assenze pesanti). Il centrocampo ruota attorno a Rafetrainaina e Nacci, ma può contare anche sull’esperienza di Zibert e la qualità dell’ex Reggina Ungaro. In avanti sta facendo particolarmente bene Montero, autore sin qui di 8 reti, mentre si segnala in ripresa il promettente Gatto, che domenica a Terni ha interrotto un digiuno di gol che durava da dicembre. Attenzione, qualora recuperasse dall’infortunio, all’ex Catania Ebagua che proprio nella gara d’andata mise a segno il gol del beffardo 1-1 al “Massimino”. Squadra nel complesso molto giovane questo Bisceglie ma tutt’altro che da sottovalutare. Solitamente si schiera con la linea difensiva a tre, attraverso il 3-5-2 o la variante 3-4-1-2, ma in stagione ha anche adottato la difesa a quattro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***