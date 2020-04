ACCADDE OGGI: 19 aprile 2003, Oliveira segna il gol più bello in rossazzurro

“Lulù” Oliveira in gol contro il Palermo

Sempre emozionante per “Lulù” Oliveira calcare l’erba del ‘Massimino’. Ex Catania che ha contributo a scrivere belle pagine di storia, il 19 aprile del 2003 realizzò, per sua stessa ammissione, il più bel gol con la maglia dell’Elefante. Avversario il Palermo allo stadio “Renzo Barbera” nel contesto di una partita che si concluse con un pirotecnico 3-3 in Serie B.

Così Oliveira ha ricordato la sua marcatura a Palermo: “Fu il gol più bello e decisivo della mia esperienza siciliana. Mi ricordo ancora che sono rimasto lucidissimo davanti al portiere Santoni e, una volta saltato, non tirai subito: aspettai che rinculassero i difensori per poi capire dove potessi mettere il pallone. Un’attesa che non fece molto piacere al mio allenatore Guerini…”.

