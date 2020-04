ACCADDE OGGI (Video): 21 aprile 2012, Atalanta ko a Catania. Il gol di Gomez è super

Massimo Mutarelli, Fabio Caserta, Michele Ferri, Cristian Raimondi e Stefano Colantuono, giocatori e allenatore dell’Atalanta nella stagione 2011/2012 con trascorsi tra le fila del Palermo (Caserta e Colantuono anche in rossazzurro, ndr). Il 21 aprile 2012 la loro squadra scese in campo contro il Catania allo stadio “Angelo Massimino”, in Serie A. Il risultato premiò la formazione dell’Elefante, vittoriosa per 2-0. Successo meritato recante la firma di Alejandro Gomez e Felipe Seymour, autori dei gol rispettivamente al 31’ e ’85. In quell’occasione il Papu siglò una delle più belle reti ai piedi dell’Etna, fulminando il malcapitato portiere atalantino da distanza siderale.

