ACCADDE OGGI: 28 aprile 2012, Izco entra nella storia del Catania

Record di presenze in Serie A per Mariano Izco con la maglia del Catania

28 aprile 2012, appuntamento molto speciale per il centrocampista argentino Mariano Izco, attualmente in forza alla Juve Stabia. Storica bandiera del Catania che ha nella grinta inesauribile, nell’umiltà e nello spirito di sacrificio le proprie armi migliori, allora battè ufficialmente un importante record rossoazzurro, rivelandosi il giocatore etneo con più presenze in Serie A, 153. Record battuto in coincidenza con la disputa dell’atteso derby Palermo-Catania, pareggiato 1-1.

