ACCADDE OGGI: 7 aprile 2007, esordio in Serie A per Biagianti con il Catania

Giorno speciale per il centrocampista fiorentino Marco Biagianti, il 7 aprile 2007. Il calciatore classe 1984 cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, fece l’esordio nel campionato di Serie A in casacca rossoazzurra dopo le esperienze tra le fila di Fano, Chieti e Pro Vasto. Purtroppo per lui, però, non si trattò di un debutto felice visto che il Catania perse 2-0 contro la Roma sul campo neutro di Lecce, stadio “Via del Mare”. In gol Tavano e Vucinic. La società dell’Elefante prelevò Biagianti a gennaio del 2007, soffiandolo al Manfredonia che era ad un passo dalla ratificazione dell’accordo. In quella stagione giocò anche la partita che valse la salvezza contro il Chievo (vittoria per 2-0 con gol di Rossini e Minelli, ndr) il 27 maggio, nell’ultima di campionato.

