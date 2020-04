ACCADDE OGGI: 23 aprile 2006, Catania sempre più lanciato verso la A. Poker alla Cremonese

Gol e punti per il Catania dopo la sosta in campionato, piegando con un roboante 4-2 la Cremonese. Era il 23 aprile 2006, Serie B. A sorpresa si portarono in vantaggio i padroni di casa al 10′ con un preciso diagonale destro di Dedic, smarcato in area da Tabbiani. Nel giro di 8 minuti però la reazione rabbiosa degli etnei produsse prima il pareggio di Mascara su assist dalla destra di De Zerbi, poi l’1-2 di Spinesi approfittando di uno svarione in area di Donadoni. Al 63′ gran destro all’incrocio fulminante di Caserta, risposta della Cremonese con Carparelli su rigore e chiusura definitiva dei conti ad opera di De Zerbi con un morbido pallonetto di sinistro che fece impazzire di gioia i tantissimi tifosi giunti da Catania.

VIDEO YOUTUBE – ENTUSIASMO TIFOSI CATANIA A CREMONA

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***