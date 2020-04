ACCADDE OGGI: 30 aprile 2000, vittoria della speranza per il Catania di Simonelli

Esattamente vent’anni fa, il Catania festeggiava la conquista dei tre punti allo stadio Cibali contro il Gualdo, espressione calcistica della città di Gualdo Tadino, nella frazione di Casacastalda di Valfabbrica, provincia di Perugia. I rossazzurri guidati da Gianni Simonelli – soprannominato filosofo e professore per il suo amore per gli studi classici culminati con la laurea in lettere classiche – militavano in Serie C1 ed erano in piena corsa Play Off. Mancavano tre giornate di campionato e non bisognava assolutamente compiere passi falsi per alimentare il sogno degli spareggi promozione.

Il Catania vinse 3-2, faticando non poco al cospetto di un avversario in lotta per la sopravvivenza. Trascinarono la squadra dell’Elefante le reti del bomber Francesco Passiatore (doppietta per lui) e del fantasista Lorenzo Battaglia. Gli etnei si giocavano tanto ma non riuscirono a dare continuità a quel successo carico di speranza. Nelle due successive sfide, infatti, il Catania perse lo scontro diretto fondamentale di Ancona (2-1, marchigiani promossi in B col Crotone) ed il confronto casalingo con il Castel di Sangro (0-1) che festeggiò l’aritmetica salvezza.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***