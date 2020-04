ACCADDE OGGI: 4 aprile 2015, sparisce il celebre striscione della Curva Nord Catania

4 aprile 2015. Ricordate lo striscione della Curva Nord utilizzato in passato per celebrare il ritorno del Catania in Serie A, e non solo? Allora avvenne la sorprendente scoperta della sua sparizione. Uno striscione 70 metri per 30 capace di coprire interamente il settore Curva Nord, molto apprezzato dall’intera tifoseria etnea. Episodio che fece discutere indirizzando svariati appelli per comprendere che fine avesse fatto un autentico simbolo di storia rossoazzurra. “Una intera città vuole sapere chi è stato e perché lo ha fatto. Non pensate che la cosa finirà così, a caffè, perché andremo fino in fondo. Chi sa, parli. Comune o servizio d’ordine del Catania che sia. Per adesso riusciamo a dire solo una cosa: vergogna, vergogna”, alcuni dei commenti di disappunto pubblicati via social.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***