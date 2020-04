ARCURI (Comm. straordinario): “Coronavirus, il 4 maggio al via test sierologico su 150mila persone. Mascherine per Fase due…”

Domenico Arcuri, Commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, ha annunciato che il 4 maggio partiranno i test sierologici a livello nazionale:

“Questa mattina abbiamo concluso la gara, 4 giorni prima del tempo e solo 9 giorni dopo la richiesta del governo. Sono state 72 le aziende che hanno partecipato e quella che è stata scelta offre la migliore soluzione oggi esistente sul mercato. I test li distribuiremo alle varie regioni in funzione della popolazione e delle categorie e sui campioni Istat e Inail. Vedremo su 150mila persone quali saranno i risultati e cercheremo di trovare il prodotto di frontiera. Avremo i primi riscontri entro una settimana. Non esiste al mondo un test che dà il 100% del responso, noi avevamo messo alla base della gara un risultato che fosse pari al 95%, per chi se lo è aggiudicato è superiore al 95% e confidiamo che sia un test assai importante”.

“Sono state distribuite 138 milioni di mascherine e le Regioni ne hanno a oggi 47 milioni nei magazzini. Siamo pronti a distribuire tutte le mascherine che serviranno per gestire la fase 2 e fisseremo un prezzo massimo al quale potranno essere vendute. Non abbiamo ancora vinto perché il nostro avversario, pur indebolito, circola ancora tra di noi. La vittoria definitiva contro il virus non arriverà per decreto ma dipenderà solo da noi e dai nostri comportamenti”.

