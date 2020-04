BALATA (Pres. Lega B) non cambia idea: “Concludiamo il campionato, sì a promozioni e retrocessioni”

Il Presidente della Lega B Mauro Balata insiste nel perseguimento dell’obiettivo di scendere regolarmente in campo:

“C’è una regola fondamentale nello sport, si vince o si perde sul campo, per merito sportivo, e questo è un principio superiore – dice a Radio Kiss Kiss – Finché ci sarà la possibilità di terminare regolarmente le competizioni bisognerà cercare di perseguire questa strada e questa soluzioni. Che poi è anche quella che eviterebbe il fiorire di tanti contenziosi, anche schizofrenici, di cui parla spesso anche il presidente Gravina. Avendo come obiettivo quello della massima sicurezza possibile, ovviamente, bisogna provare a finire i campionati. Abbiamo bisogno di aiuti anche di natura economica, per fare in modo che le nostre società possano mettere in atto i protocolli. Promozioni e retrocessioni? Ci sono delle regole e queste non possono essere cambiate in corsa, cambiandole in corsa sicuramente sbaglieremmo“.