BIAGIANTI: il contratto del capitano sta per scadere, permanenza o addio?

Contratto in scadenza a giugno 2020 per una delle più grandi bandiere di sempre nella storia del Calcio Catania. Ben 12 stagioni vissute finora sotto il vulcano da Marco Biagianti. Per lui, ormai, Catania è una seconda pelle. Il calore e le emozioni trasmesse da questa città sono indescrivibili. L’amore di Biagianti per Catania è testimoniato dalle parole e da fatti concreti che lo hanno sempre visto protagonista dentro e fuori dal campo. Il capitano è e sarà per sempre grato ai colori rossazzurri, che lo hanno visto crescere ed esordire in Serie A nel lontano 2007.

Fu l’inizio di un lungo percorso fatto di sacrifici e sudore, gioie e dolori. In totale 282 presenze onorando la maglia del Catania. Nessuno come lui, ad eccezione di Damiano Morra che detiene il record di 320 apparizioni. Record che continua ad inseguire, qualora ci fossero i presupposti per la prosecuzione del rapporto professionale con il Catania. Sarà permanenza o addio? I prossimi mesi si riveleranno decisivi in questo senso. E non va tralasciata l’ipotesi di un eventuale ruolo interno alla società.

