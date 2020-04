CALCIO SICILIANO – Ultras Trapani: “No alla ripresa dei campionati, pensate alla rinascita del Paese”

Comunicato degli ultras “2 aprile 1905 Trapani”, assolutamente contrari alla ripresa dei campionati, a seguito dell’emergenza Coronavirus:

“Vogliamo chiarire la nostra posizione davanti a qualsiasi figura che continua a parlare di calcio giocato rimanendo impassibile. Mentre l’intera nazione ormai privata della ruotine quotidiana, dei propri affetti, quasi della vita stessa, nel sacrosanto rispetto per i defunti, noi diciamo NO ALLA RIPRESA DEI CAMPIONATI. Qualsiasi decisione verrà presa dagli organi di competenza, vedrà la Curva Nord del Trapani fuori da qualsiasi gioco. Date priorità ai settori che garantiscono la rinascita del nostro Paese, non al vostro pallone. Fatelo con la dignità che fino ad oggi non avete mai avuto”.