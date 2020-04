CATANIA AIUTA CATANIA: Coronavirus, già raccolti 340mila euro

Ad appena dieci giorni dal lancio della campagna di solidarietà “Catania aiuta Catania”, promossa dal sindaco Salvo Pogliese e dall’Amministrazione Comunale, ammontano già a 340 mila euro le donazioni raccolte, grazie al contributo di circa millecinquecento cittadini catanesi, aziende organizzazioni e associazioni di vario tipo, per recapitare a domicilio un pacco spesa da destinare alle persone bisognose con necessità urgenti.

“Un risultato straordinario, superiore a ogni aspettativa – ha commentato il sindaco Salvo Pogliese rendendo noto il dato parziale della raccolta – Il grande cuore dei catanesi ci sta permettendo di assistere concretamente migliaia di cittadini in difficoltà. In questi giorni abbiamo già consegnato circa 1700 pacchi spesa con la protezione civile e la rete del volontariato e contiamo di proseguire anche nei prossimi giorni. Ricordo a chi volesse usufruirne di presentare la domanda entro le ore 12 di martedì 14 aprile, con le modalità indicate nel sito internet del Comune”.

Nel ringraziare pubblicamente quanti hanno offerto il loro piccolo o grande contributo, il primo cittadino ha voluto esprimere gratitudine per alcune donazioni particolarmente generose: ”Tutte le donazioni hanno lo stesso significato anche quelle da cinque o dieci euro – ha spiegato Pogliese – ma ritengo doveroso evidenziarne alcune particolarmente importanti come quella di Fondazione Sicilia presieduta da Raffaele Bonsignore che ha donato 100 mila euro; Acciaierie Sicilia e gruppo Arena che hanno contribuito con bonifici di 25 mila euro ciascuno; il cda della Sidra che ha donato 50 mila euro e tanti altri che hanno dato il loro sostegno a questa campagna di solidarietà verso i meno fortunati, ancora più in difficoltà per l’emergenza del Coronavirus. Una generosità comunitaria commovente che ci consente di aiutare in concreto quanti più catanesi possibile, senza i vincoli della burocrazia e per questo con ognuno dei 1500 donatori mi sento in obbligo di gratitudine, per gesti che interpretiamo anche come segno tangibile della nostra affidabilità istituzionale e amministrativa”.

La raccolta fondi avviene tramite la piattaforma di crowdfunding https://www.gofundme.com/f/catania-aiuta-catania e con bonifici da effettuare sul conto corrente bancario IT43D0200816917000105890235 intestato a Comune di Catania, causale “Catania aiuta Catania”.

La campagna di solidarietà continuerà per tutto il mese di Aprile e a conclusione verranno resi noti tutti i dettagli delle donazioni effettuate.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***