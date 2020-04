CATANIA AIUTA CATANIA: Coronavirus, raccolti più di 370mila euro

Ha superato i 370 mila euro la raccolta dei fondi a cui hanno già partecipato oltre 1500 persone, realizzata col sistema congiunto del crowdfunding https://www.gofundme.com/f/catania-aiuta-catania e del bonifico bancario IBAN IT43D0200816917000105890235 (Causale: Catania salva Catania, intestato a Comune di Catania).

“Un dato numerico strepitoso – ha detto il Sindaco Salvo Pogliese – che auspichiamo continui a crescere per dare una mano concreta ai più disagiati della nostra città. Manterremo aperta la sottoscrizione almeno per tutto il mese di Aprile per proseguire nella nostra attività di sostegno comunitario alle famiglie in difficoltà, poiché spenderemo fino all’ultima risorsa esclusivamente per finalità assistenziali, di cui faremo un pubblico rendiconto nella massima trasparenza”.

Per chi volesse ancora presentare la domanda per il pacco spesa può farlo utilizzando i moduli ricavabili dall’indirizzo internet del sito del comune di Catania: https://www.comune.catania.it/informazioni/avvisi/avvisi-2020/default.aspx?news=74688

