CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, poker di reti al Monopoli

Dopo essersi sbloccato anche in trasferta, nella stagione 2016-17 il Catania proseguì il proprio percorso nel campionato di Lega Pro con il largo successo casalingo sul Monopoli per 4-1. La partita in questione si giocò il 6 dicembre 2016 (un martedì) sotto una pioggia battente, difatti la durezza del manto erboso condizionò una gara che in ogni caso si mise subito in discesa per la compagine etnea.

Rispetto alla vittoria di Cosenza, Rigoli cambiò soltanto una pedina (Barisic al posto dell’infortunato Anastasi), affidandosi all’inventiva di Russotto sulla trequarti avversaria. Al 26′, fu proprio il fantasista romano ad aprire le marcature in favore dei rossazzurri su suggerimento preciso del metronomo Scoppa. Ad inizio ripresa, tra il 50′ e il 52′, il Catania mise in cassaforte il risultato con altri due gol siglati rispettivamente da Barisic e Mazzarani con azioni innescate da un incontenibile Russotto. Successivamente il Monopoli ridusse con Montini il pesante passivo (54′).

Rigoli mandò in campo Paolucci nel finale e alla prima occasione l’attaccante marchigiano venne steso in area di rigore. Fu lo stesso Paolucci ad incaricarsi dell’esecuzione del penalty, spiazzando il portiere ospite dagli undici metri (79′). Il Catania si limitò a gestire l’ampio vantaggio fino al fischio di chiusura, che sancì l’ottava vittoria in campionato per la squadra allenata da mister Rigoli.

CATANIA – MONOPOLI (Video): gli applausi del "Massimino" a fine gara Posted by TuttoCalcioCatania on Tuesday, 6 December 2016

