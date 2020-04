CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, tris rossazzurro alla Paganese

Tre punti sotto l’albero di Natale per il Catania in occasione della sfida casalinga con la Paganese che ebbe luogo sabato 19 dicembre 2015. Contro la formazione campana i rossazzurri conquistarono la settima vittoria in campionato, la quarta tra le mura amiche, registrando ottimi numeri in fase offensiva. Sugli scudi ancora una volta Caetano Calil, il quale con la doppietta rifilata agli azzurrostellati toccò quota nove gol in stagione.

La gara fu avvincente sin dal principio, con tante occasioni da ambo i lati. Al primo minuto di gioco l’attaccante ospite Cunzi trovò lo spiraglio per calciare in porta ma la sua conclusione risultò debole. Dopo un paio di tentativi dalla distanza, il Catania riuscì a passare al 23′: cross al bacio di Russotto per Calil, il quale schiacciò di testa ed insaccò la sfera. Quattro minuti più tardi, sugli sviluppi di un corner, il difensore Pelagatti indossò ancora una volta i panni del rapace dell’area di rigore e siglò la rete del 2-0. Gli ospiti ebbero l’opportunità di riaprire l’incontro ma Liverani (preferito da Pancaro a Bastianoni) fu reattivo sul tentativo ravvicinato del solito Cunzi.

Pur costruendo molto nell’arco della partita, la Paganese non fu pungente. Il portiere Marruocco strappò qualche applauso per un’uscita palla al piede dalla propria area. La pratica fu definitivamente archiviata a 10′ dal termine: su cross basso di Garufo, Calil anticipò il diretto marcatore avversario e mise la palla in fondo al sacco. Nel finale, l’espulsione del centrocampista Lulli costrinse il Catania a chiudere la gara in inferiorità numerica seppur a risultato ampiamente acquisito.

VIDEO – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***