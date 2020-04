CESSIONE CATANIA: cordata preme affinchè proprietà acceleri i tempi

Le beghe giudiziarie non devono lasciare morire naturalmente il Catania, provvedendo alla cessione del club prima che ciò accada. Questo, in buona sostanza, il concetto espresso dalla cordata promossa dal ‘Comitato per l’acquisizione del Catania Calcio’. Ieri sui social il Presidente dello stesso, Fabio Pagliara, ha sottolineato che i prossimi saranno giorni decisivi e “non possono esserci giochi e giochetti, tanto meno speculazioni e sciacallaggi”. La trattativa con il Comitato va avanti da mesi, l’offerta è anche stata fatta pervenire con tanto di piano industriale per gli sviluppi futuri e disponibilità concreta a ripianare tutti i debiti in essere. Che non sono pochi.

La durissima relazione dei commissari nominati dal tribunale nell’ambito del crac Meridi vede inevitabilmente coinvolto anche il Calcio Catania e la soluzione è unica, non conosce alternative: bisogna procedere al più presto con la vendita del club prima che ci pensino i magistrati a spegnere la luce. Al di là di altri soggetti potenzialmente interessati, oggi il Comitato è l’unico ad averci messo la faccia facendo sì che venisse formulata una proposta d’acquisto. Le cifre possono essere rimodulate e riviste, ma la cordata auspica che Finaria acceleri i tempi dando risposte definitive.

