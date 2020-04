COMUNE DI CATANIA: Coronavirus, gli esercizi commerciali che effettuano consegna a domicilio

La Direzione “Sviluppo Attività Produttive – S.U.A.P. – Ufficio Tutela del Consumatore” del Comune di Catania ha pubblicato l’elenco, aggiornato al 6 aprile 2020, degli esercizi commerciali (alimentari/farmaci) che aderiscono all’iniziativa di effettuare la consegna a domicilio. La nota ufficiale:

GRUPPO ARENA DECO’

GOURMET DECÒ Via G. D’Annunzio, 119 CATANIA Tel. 095386147

MAXISTORE DECÒ Corso Sicilia, 50 CATANIA Tel. 095326099

IPERSTORE DECÒ Via Acicastello, 17 CATANIA Tel. 0957126806

SUPERSTORE DECÒ Via Messina CATANIA Tel. 0957124382

MAXISTORE DECÒ Via Pola, 37 CATANIA Tel. 0957221553

MAXISTORE DECÒ Via G. Leopardi, 82/98 CATANIA Tel. 095374974

SUPERSTORE DECÒ Via Del Rotolo, 44/48 CATANIA Tel. 0954039945

Se sei costretto a casa con più di 65 anni, ammalato o con disabilità e desideri usufruire del servizio di consegna a domicilio, contatta una delle sedi di Anpas, Croce Rossa o Misericordie presenti nel tuo Comune. I volontari faranno la spesa per te e noi gli garantiremo la priorità in tutti i nostri punti vendita. L’iniziativa è valida in tutto il territorio regionale. Tutti insieme per la Comunità!

Croce Rossa Italiana (Comitato di Catania) – Distribuzione farmaci e alimenti per gli ultra sessantacinquenni – cell 3346940411 – tel 095434129 – 800065510 (tutti i giorni dalle ore 09.00 – ore 21.00) – www.cri.it/sicilia

Anpas Sicilia – Distribuzione alimenti – tel 0955052231 -www.anpas-sicilia.it

Conferenza Regionale Misericordie Sicilia – Distribuzione alimenti – Catania Ognina tel. 095493936, Catania Porto tel.095533666, Catania S. Leone tel.095204102, Catania Librino tel.095577788, Catania cell.335290572, Catania Santa Croce tel.0955184118 -www.misericordie.it/regioni/sicilia

SUPERMERCATI CONAD

CONAD – via Grasso Finocchiaro – tel.095371392

CONAD – via Verona – tel.095507878

CONAD – via Caronda – tel.0956681132

CONAD – Sangiorgio – tel.0957314751

Aloisio – Macelleria – via Duca degli Abruzzi,81 – 095372250 Via Vincenzo Giuffrida, 176 – 0950933407

D’Agata Carmelo – Macelleria – via Vittorio Veneto, 110/112 – tel 095388413

Il Mega Mercato della Carne – via Galermo, 308 – 0957142018 / 3929660726

Bosco Gran Gourmet – Salumeria, Gastronomia, Macelleria e Alimentari – P.zza Abramo Lincoln, 14/18 – tel 095449066

La Ketogenica – Alimentari per diabetici e per varie patologie – via G. Leopardi, 43 – tel 0957398050

Hobbyzoo Ognina – Prodotti per animali –Via Messina, 623 – tel 0955872195

Pesce Cotto – Gastronomia marinara – via Santa Sofia, 103 – 3803616274

Coffee Web “vendita cialde, capsule caffè, caffè torrefatto – via V. Giuffrida,222 – 3488455112

Asag S.p.a. – Industria Lavorazione Carni – via Mafalda di Savoia – tel 095435221

Laviano&Langi – Prodotti alimentari – tel 095450626 / cell 3519040990

Terre dell’Etna – Prodotti alimentari a Km zero – cell 3357085929

Centro Formaggi e Salumi da Luca – viale Ionio, 23 – cell 3925925000

Salice Group – via V. Giuffrida, 166 – tel 0957169127 viale M. Rapisardi, 477- tel 0957311529

Pescheria gastronomica F.lli Napoli – via Torino, 32/34 – tel 0957167339 Cell 3496165121

F.lli Alberti – Panificio – via V. Giuffrida, 186/188/190 – 095437230

Macelleria/Salumeria – via V. Giuffrida, 196/198 – 095430825

Elenco in aggiornamento…..

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***