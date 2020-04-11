COMUNE DI CATANIA – Coronavirus: gli esercizi convenzionati per l’utilizzo del Buono Spesa

Il Comune di Catania pubblica l’elenco degli esercizi convenzionati per l’utilizzo del Buono Spesa:
BOSCO MARKET, P.ZZA ABRAMO LINCOLN 14/18
CATALANO CARNI E SALUMI, C.SO INDIPENDENZA 266/268/270
CONAD, V. V. SCANNAPIECO 4
CONAD, ST.LE CRAVONE
CONAD, V. CARLO FORLANINI 112/116
CONAD, V. GRASSO FINOCCHIARO 104
CONAD, V. CADUTI DEL LAVORO 104
CONAD, V. VERONA 17/A
CONAD, V. UMBERTO PRIMO 303/A-E
CONAD, V. MICHELE LESSONA 14
CRAI, V. FABIO FILZI 8
CRAI, V. MUSCATELLO 22
CRAI, V.LE VITTORIO VENETO 161/H
CRAI, V. SAVERIO FIDUCIA 29
CRAI, V. ROMEO C. PATANE’ 26
CRAI, V. ANDRONE 2
CRAI, V.LE MARIO RAPISARDI 244
CRAI, V. ANTONIO PACINOTTI 30
CRAI, V. PUGLIA 68
CRAI MARKET, V. CIBELE 84/A
DECO’, V. LEUCATIA 66
DECO’, V. ACICASTELLO 17
DECO’, C.SO SICILIA 50/54
DECO’ SUPERMERCATI, V.LE MEDAGLIE D’ ORO 72
DECO’ SUPERMERCATI, V. TERREFORTI 2
DECO’ SUPERMERCATI, P.ZZA PRINCIPESSA IOLANDA 1/D
DESPAR, V. FRANCESCO FUSCO 11/A
EMMETIERRE ALIMENTARI, V. TORINO 41/43
FORTE MARKET, V. CADUTI DEL LAVORO 111
GOURMET DECO’, V. GABRIELE D’ANNUNZIO SNC
IL GHIOTTONE SELF SERVICE TAKE AWAY, V. RAVENNA 7
IL MEGA MERCATO DELLA CARNE, V. GALERMO 308/D
IPERSTORE DECO’, V. SEBASTIANO CATANIA 312
IPERSUPERCONVENIENTE, V.LE FELICE FONTANA SNC
MAXISTORE DECO’, V. GIACOMO LEOPARDI 82/98
MAXISTORE DECO’, V. POLA 37
MOTTA SUPERMERCATI, P.ZZA CAVOUR 32
MOTTA SUPERMERCATI, V. GIOVANNI LAVAGGI 30
SBF MARKET, V. VINCENZO MONTI 1
SISA, V. SIENA 16
STELLA SUPERMERCATO, V. GALERMO 185
SUPERCONVENIENTE, C.SO INDIPENDENZA 41
SUPERMERCATO CRAI, V. URSINO 44
SUPERMERCATO DECO’, V. POLA 2/A
SUPERMERCATO SISA, V. ORTO LIMONI 44
SUPERSTORE DECO’, V. ROTOLO 44
SUPERSTORE DECO’, V. MESSINA 625/627
TOCAL, V. AURORA 18
TOCAL, V. MATTEO R. IMBRIANI 224
TOCAL, V.LE BUMMACARO 16
TOCAL, V. PLEBISCITO 518/522
***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***