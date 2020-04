COMUNE DI CATANIA – Coronavirus: gli esercizi convenzionati per l’utilizzo del Buono Spesa

Il Comune di Catania pubblica l’elenco degli esercizi convenzionati per l’utilizzo del Buono Spesa:

BOSCO MARKET, P.ZZA ABRAMO LINCOLN 14/18

CATALANO CARNI E SALUMI, C.SO INDIPENDENZA 266/268/270

CONAD, V. V. SCANNAPIECO 4

CONAD, ST.LE CRAVONE

CONAD, V. CARLO FORLANINI 112/116

CONAD, V. GRASSO FINOCCHIARO 104

CONAD, V. CADUTI DEL LAVORO 104

CONAD, V. VERONA 17/A

CONAD, V. UMBERTO PRIMO 303/A-E

CONAD, V. MICHELE LESSONA 14

CRAI, V. FABIO FILZI 8

CRAI, V. MUSCATELLO 22

CRAI, V.LE VITTORIO VENETO 161/H

CRAI, V. SAVERIO FIDUCIA 29

CRAI, V. ROMEO C. PATANE’ 26

CRAI, V. ANDRONE 2

CRAI, V.LE MARIO RAPISARDI 244

CRAI, V. ANTONIO PACINOTTI 30

CRAI, V. PUGLIA 68

CRAI MARKET, V. CIBELE 84/A

DECO’, V. LEUCATIA 66

DECO’, V. ACICASTELLO 17

DECO’, C.SO SICILIA 50/54

DECO’ SUPERMERCATI, V.LE MEDAGLIE D’ ORO 72

DECO’ SUPERMERCATI, V. TERREFORTI 2

DECO’ SUPERMERCATI, P.ZZA PRINCIPESSA IOLANDA 1/D

DESPAR, V. FRANCESCO FUSCO 11/A

EMMETIERRE ALIMENTARI, V. TORINO 41/43

FORTE MARKET, V. CADUTI DEL LAVORO 111

GOURMET DECO’, V. GABRIELE D’ANNUNZIO SNC

IL GHIOTTONE SELF SERVICE TAKE AWAY, V. RAVENNA 7

IL MEGA MERCATO DELLA CARNE, V. GALERMO 308/D

IPERSTORE DECO’, V. SEBASTIANO CATANIA 312

IPERSUPERCONVENIENTE, V.LE FELICE FONTANA SNC

MAXISTORE DECO’, V. GIACOMO LEOPARDI 82/98

MAXISTORE DECO’, V. POLA 37

MOTTA SUPERMERCATI, P.ZZA CAVOUR 32

MOTTA SUPERMERCATI, V. GIOVANNI LAVAGGI 30

SBF MARKET, V. VINCENZO MONTI 1

SISA, V. SIENA 16

STELLA SUPERMERCATO, V. GALERMO 185

SUPERCONVENIENTE, C.SO INDIPENDENZA 41

SUPERMERCATO CRAI, V. URSINO 44

SUPERMERCATO DECO’, V. POLA 2/A

SUPERMERCATO SISA, V. ORTO LIMONI 44

SUPERSTORE DECO’, V. ROTOLO 44

SUPERSTORE DECO’, V. MESSINA 625/627

TOCAL, V. AURORA 18

TOCAL, V. MATTEO R. IMBRIANI 224

TOCAL, V.LE BUMMACARO 16

TOCAL, V. PLEBISCITO 518/522

