CONTRATTI IN SCADENZA: chi merita il rinnovo? Ecco l’esito del sondaggio

Quali giocatori in scadenza di contratto confermeresti nell’organico del Catania? Nei giorni scorsi abbiamo proposto un sondaggio sul tema e la maggioranza dei votanti ritiene che il centrocampista e capitano Marco Biagianti sia il più meritevole di riconferma. C’è poi un buon 23% che confermerebbe in rosa il promettente Gabriele Capanni. Il cartellino del ragazzo, che nella prima metà di stagione ha indossato la casacca del Novara, appartiene però al Milan che lo ha ceduto in prestito secco al Catania. Eventualmente, quindi, alla scadenza del prestito bisognerebbe intavolare una nuova trattativa col Milan per provare a riportare in Sicilia l’attaccante classe 2000. Terza preferenza attribuita a Steve Beleck che, però, da qualche settimana è marcato stretto dalla Salernitana.

Questo l’esito del sondaggio in percentuale nel dettaglio:

31% Biagianti

23% Capanni

14% Beleck

9% Rizzo

7% Esposito

7% Marchese

5% Nessuno

4% Tutti

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***