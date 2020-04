CORONAVIRUS A CATANIA: città etnea la più colpita in Sicilia, Sindacati chiedono comitato provinciale

Catania è la città siciliana più colpita dal Coronavirus, per tale ragione i Sindacati Cgil, Cisl e Uil chiedono di entrare a far parte di un comitato provinciale da costituire con Asp, ospedali pubblici e privati, coordinato dall’Assessorato regionale alla Salute. In una nota scrivono che “Catania è la provincia isolana con più casi di pazienti positivi al Coronavirus ed è l’area metropolitana siciliana più colpita dall’epidemia” e che il comitato provinciale dovrebbe vigilare “sull’applicazione del ‘Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori pubblici e privati della sanità’ analogamente a quanto avvenuto a livello nazionale e regionale. Un comitato provinciale per affrontare tempestivamente le misure per contrastare l’emergenza sanitaria da Covid-19 e tutelare meglio lavoratori del settore e cittadini”.

