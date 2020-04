CORONAVIRUS A CATANIA: controlli Polizia, ieri 25 persone sanzionate

In questi giorni, nell’ambito dell’emergenza Coronavirus, sono stati intensificati a Catania i controlli allo scopo di prevenire la formazione di assembramenti nei pressi di supermercati, uffici postali, altre attività di vendita al dettaglio e nelle principali arterie stradali tra cui Via Plebiscito, Viale Mario Rapisardi, Corso Indipendenza, Piazza Europa e Piazza Erori d’Ungheria. Ieri, martedì 7 aprile, la polizia etnea ha ritirato 244 autocertificazioni con 25 persone sanzionate amministrativamente ex art 4, comma 1, D.L. n. 19 del 25.03.2020.

In particolare sono stati fermati due ragazzi che percorrevano Viale Mario Rapisardi a bordo di uno scooter senza indossare il casco ed il guidatore era sprovvisto di patente in quanto mai conseguita (è scattata anche la denuncia, ndr). Spiccano anche false autocertificazioni, soggetti usciti di casa per l’acquisto di droga, tra cui un pluripregiudicato uscendo assieme alla moglie ed al figlio di 20 mesi, e gente sorpresa a giocare a beach volley.

