CORONAVIRUS A CATANIA: muore un vigile del fuoco al Policlinico

Giuseppe Coco, 50 anni, vigile del fuoco catanese in servizio al distaccamento aeroportuale di Fontanarossa, non è riuscito a sconfiggere il Coronavirus. E’ deceduto al Policlinico di Catania, proveniente dal San Marco, a seguito di complicanze respiratorie lasciando moglie e due figli. Pare che abbia contratto il virus a Roma, accusando febbre alta e tosse al rientro dalla Capitale. Il destino beffardo ha voluto che nei giorni scorsi morisse anche il padre, sempre a causa del Covid-19.

Questo il messaggio del comandante dei Vigili del Fuoco Giuseppe Verme:

“E’ con immenso dolore che comunico a tutto il personale che questa mattina, il capo squadra Giuseppe Coco, dopo aver lottato contro il virus, si è spento al reparto di terapia intensiva del Policlinico di Catania. Ancora una volta lo sgomento e il dolore pervadono le nostre menti ed i nostri cuori e siamo chiamati ad affrontare la prova forse più difficile per un Vigile del Fuoco, assistere impotenti alla tragica scomparsa di un collega. Purtroppo le restrizioni alle quali l’emergenza in atto ci obbliga non consentono di dare l’ultimo saluto al collega come tutti vorremmo, tuttavia si sta provvedendo a dare il supporto possibile alla famiglia e ad organizzare una rappresentanza di personale nell’ultimo viaggio di Giuseppe. Con successive disposizioni di servizio, verranno fornite indicazioni sull’organizzazione degli adempimenti connessi”.

