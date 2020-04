CORONAVIRUS A CATANIA: oltre 47mila persone controllate dal 12 al 31 marzo

Prosegue l’attività di vigilanza a Catania nel rispetto delle restrizioni anti Coronavirus. Si è tenuta in videoconferenza la seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal prefetto, alla quale hanno partecipato il sindaco, il comandante della polizia locale, il questore, il comandante provinciale dei carabinieri e quello della Guardia di Finanza. Ieri sono state 3.670 le persone controllate in tutta la provincia etnea e 140 quelle sanzionate; le attività e gli esercizi controllati 2.093. Dal 12 al 31 marzo le persone controllate sono state 47.407, quelle sanzionate 2.876, 30 quelle arrestate, 30.294 gli esercizi commerciali controllati e 308 quelli sanzionati.

Intensificate le iniziative di controllo da parte delle Forze dell’ordine affinché l’impegno dei cittadini non subisca flessioni, prestando particolare attenzione alla vigilanza dei supermercati. Gradite, come contributo di collaborazione per agevolare il rispetto delle misure governative, le segnalazioni dei cittadini.

