CORONAVIRUS A CATANIA: Polizia Municipale, controlli intensificati in piazza Carlo Alberto

Nell’area di piazza Carlo Alberto, nove pattuglie della Polizia Municipale stamani hanno eseguito controlli sul rispetto della normativa di contenimento del virus Covid-19, sia per le attività commerciali sia dei cittadini che si trovavano sul posto. E’ stato verificato che i commercianti di generi alimentari titolari di licenza itinerante seguissero le prescrizioni relative alla loro licenza (spostarsi ogni ora di almeno 500 metri), mentre per gli avventori sono state acquisite le previste autodichiarazioni, con indicazione dei motivi del loro allontanamento dal proprio domicilio. Non sono mancati momenti di tensione con cittadini e ambulanti, sempre risolti evitando che la situazione degenerasse. I controlli proseguiranno nella giornata di domani e nei prossimi giorni.

Riguardo alle attività di vendita di prodotti ittici non consentite e con modalità non autorizzate che si sono verificate ieri, la Polizia Municipale al comando di Stefano Sorbino ha specificato che le azioni sono state effettuate approfittando della temporanea assenza degli agenti, che avevano lasciato parcheggiati i mezzi di servizio per eseguire controlli a piedi nelle botteghe che si affacciano sulla stessa piazza Carlo Alberto.

