CORONAVIRUS IN ITALIA: almeno 128.948 casi totali, quasi 3mila soggetti positivi in più. Il bollettino nazionale

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 128.948 persone hanno contratto il virus (4.316 persone in più rispetto a ieri). Di queste, 15.887 sono decedute (+525) e 21.815 guarite (+819). Attualmente i soggetti positivi certi sono 91.246 (+2.972). I pazienti ricoverati con sintomi sono 28.949 (-61); 3.977 (-17) in terapia intensiva, 58.320 (+3.050) in isolamento domiciliare fiduciario. I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.

===>>> Il bollettino della Regione Sicilia

===>>> La situazione nelle province della Sicilia

