CORONAVIRUS IN ITALIA – Villani (Pres. SIP): “Tempi straordinariamente rapidi per il vaccino”

A margine della conferenza stampa della Protezione Civile che ha illustrato il bollettino nazionale aggiornato dei casi di Coronavirus in Italia, si è così espresso sul tema vaccino il professor Alberto Villani, Presidente della Società Italiana Pediatria:

“Il vaccino verso il Sars-Cov-2 sta andando a tempi straordinariamente rapidi. Normalmente per un vaccino che venga commercializzato il tempo è di circa 2-3 anni, in tale occasione sarà molto molto più breve e questo ci conforta molto. Prepariamoci per l’autunno, tutti coloro che si devono vaccinare per l’influenza, lo facciano. Mai come quest’anno sarà importante”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***