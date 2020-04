DE ZERBI: “Il mio carattere mi ha penalizzato da calciatore ma avvantaggiato da allenatore”

Roberto De Zerbi ha contribuito alla promozione del Catania in Serie A nella stagione 2005/2006. I tifosi dell’Elefante ricordano ben volentieri le sue qualità espresse da calciatore. Oggi tecnico del Sassuolo, torna sul De Zerbi giocatore ai microfoni di Sky Sport:

“Che numero 10 ero? Sicuramente più scarso di Del Piero e Totti. Così come Francesco, anche io da piccolo avevo l’idea di fare il benzinaio. Sicuramente ero un 10 non particolarmente continuo, avevo intuizioni, colpi e tecnica, ma non ero maestro nell’adattarmi alle richieste dei calciatori. Speriamo che i miei calciatori non mi ascoltino… A me piace allenare il talento, quando mi dicono che un giocatore è un po’ “pazzo”, che ha un carattere un po’ particolare, mi invoglio ancora di più a conoscerlo e ad allenarlo. Aver avuto degli scontri con gli allenatori quando ero un calciatore oggi mi aiuta a capire certe dinamiche. Il mio carattere che mi ha forse un po’ penalizzato da calciatore, mi ha avvantaggiato da allenatore”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***