GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “0,50% scommesse vada nel Fondo Salva Calcio. Taglio stipendi, accordo con Aic ed Aiac a tutela fasce basse”

Il sistema delle scommesse sportive può venire in soccorso del calcio e dello sport. Ne parla il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport:

“Se guardiamo al mercato delle scommesse sportive, nel 2019 mi risulta che il calcio abbia pesato per quasi il 75%, considerando il canale fisico e quello online. Ai raccoglitori di scommesse interessa o no che non solo il calcio riparta, ma che insieme al calcio riparta tutto lo sport italiano? Riflettiamo a sistema sulla proposta dell’1%. C’è un altro elemento che mi preme sottolineare: la richiesta dell’1% riguarda non solo il calcio (per lo 0,50%) ma tutte le altre discipline sportive (per il restante 0,50%). Sono sempre più convinto che il calcio dovrà modificare il proprio modo di pensare e dovrà ragionare a sistema, un sistema solidale.

“Se lo sport italiano ha necessità dell’1% e il calcio ha bisogno di quello 0,50% per metterlo nel Fondo Salva Calcio – insieme ad altre fonti finanziarie, oltre a quelle di FIGC – è perché dobbiamo dare linfa a tutto il sistema, e non fare gli interessi di qualcuno a discapito di quelli degli altri. Noi di serie C, unici tra le leghe professionistiche, abbiamo firmato un accordo con Aic ed Aiac per tagliare, proteggendo le fasce salariali più basse, gli emolumenti. E parliamo di allenatori, tecnici, calciatori che non hanno compensi d’oro! Una fascia rilevante prende annualmente 26mila euro lordi. Lo sport e il calcio debbono ripartire, ognuno deve tirare la cinghia dei pantaloni. Questo è il vero snodo, anche, per chi raccoglie scommesse. E il tempo dell’intervento non è una variabile indipendente”.

