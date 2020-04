GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Annullamento campionato? Produrrebbe danni irreversibili…”

L’ex Amministratore Delegato del Catania Pietro Lo Monaco ha parlato pubblicamente della intenzione di molti club di Serie C di chiedere l’annullamento del campionato. Con riferimento a tale ipotesi, il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli si è così espresso ai microfoni di tuttomercatoweb.com:

“Dico che produrrebbe danni irreversibili sul fronte economico, legale e sociale. Ad esempio, se i datori di lavoro decidessero di annullare la stagione, non ci sarebbero più le basi per sostenere la richiesta di riduzione dei pagamenti perché la prestazione sportiva sarebbe interrotta a causa di una decisione delle società. Per avvalorare la richiesta di taglio dei pagamenti servono, infatti, o un accordo con l’AIC oppure che la sospensione sia determinata dal Governo. In più, qualora si arrivasse in sede di causa fra società e calciatori e dovesse affiorare che l’interruzione delle competizioni sia stata presa sulla base di una motivazione diversa da quella della forza maggiore, tali cause sarebbero perse. Tutte”.

“Dobbiamo imparare a tenere sempre in considerazione i sentimenti delle persone che ci seguono, senza irritarli od offenderli. Dobbiamo smettere di ragionare con supponenza come fatto in passato perché se litighiamo sulla chiusura dei campionati o sulla riforma ci danno un calcio nel sedere”.

