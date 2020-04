GOMEZ: “Voglio giocare per aiutare tutti a pensare ad altro, molta gente soffre senza lavoro”

Uomo simbolo dell’Atalanta e grande ex rossazzurro, Alejandro Gomez manifesta la speranza di tornare a scendere in campo, durante una videochat con Adriano Nuzzo, fondatore della onlus ‘We Africa’:

“Speriamo che il 4 maggio molti possano ricominciare a lavorare. Come calciatore non ne vedo l’ora. Dipende tutto dalla sicurezza e dai test che dobbiamo fare: la speranza, il 4, è di riprendere almeno gli allenamenti individuali. Linda, i bambini e io siamo fortunati perché stiamo bene e abbiamo una casa grande, ma c’è molta gente che sta soffrendo: se non si lavora, le famiglie rischiano di non mangiare. La salute prima di tutto, deve decidere il governo. Il calcio è un’industria nel settore dell’intrattenimento e rende felice tante persone oltre e farne lavorare parecchie, dagli steward ai giardinieri. Io voglio tornare a giocare per aiutare tutti a pensare ad altro: sarebbe un sollievo per chi adesso è rinchiuso in casa e vuole vedere le partite. A Bergamo i numeri del contagio sembrano in calo: non possiamo mollare, a Pasqua sentivo tante macchine avendo la sensazione che molta gente fosse sulle strade. Questo non va bene”.

