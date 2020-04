GRAVINA (Pres. FIGC): “Coronavirus, c’è anche l’ipotesi di chiudere il campionato a settembre/ottobre”

Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina un’intervista concessa a La Domenica Sportiva:

“L’unico modo serio di gestire un’emergenza seria di questo tipo è quello che dobbiamo comunque chiudere le competizioni della stagione 2019-2020 in questo anno. E’ una modalità per evitare di compromettere anche la stagione 2020-21. Anche perchè con la valanga di contenziosi ai quali saremmo sottoposti da tutti i soggetti che si potrebbero ritenere lesi nei loro diritti e nei loro interessi si correrebbe davvero il rischio di fare un campionato solo nelle aule dei tribunali. Giocare fino a settembre/ottobre? E’ un’ipotesi. Stiamo lavorando su tutta una serie di ipotesi per gestire al meglio questa situazione. Una data ipotizzata per ripartire è anche quella del 17 maggio”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***