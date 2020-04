GUERRA (OMS): “Ripresa campionato? Aspettiamo il mese prossimo…”

Il Professor Ranieri Guerra, direttore generale aggiunto dell’Oms e componente del CTS (Comitato tecnico-scientifico) a supporto del Ministro della Salute, al Corriere della Sera:

“Mentre la Francia ha sospeso la Ligue 1, da noi il ministro Spadafora lascia aperto uno spiraglio per la ripresa del campionato? Fa bene ma non so quanto sarà possibile riaprire al campionato, può darsi basti mettere in sicurezza gli atleti con un protocollo, ma prima vediamo come va l’epidemia il prossimo mese. Il periodo incubatorio delle nostre chiusure, fino al 18 maggio, ci permetterà di capire se il primo riavvio darà luogo a una nuova impennata. Comprendo l’ansia di riprendere la vita ordinaria. Non si può. C’è il terzo incomodo”.

