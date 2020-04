MASCARA: “Catania, non sono mai stato un mercenario…”

In diretta su Instagram con passioneinter.com, l’ex attaccante del Catania Giuseppe Mascara torna sulla scelta passata di lasciare la sponda rossazzurra della Sicilia sposando il progetto Napoli:

“Napoli per me è stata una seconda casa. Ho vissuto un anno molto intenso e bello perchè per un ragazzo che viene dalla strada raggiungere la Champions è favoloso. Poi Catania e Napoli sono città simili, due popolazioni che si vogliono bene. Non ho avuto nessun problema nel vivere il distacco da Catania a Napoli. Ricordi indelebili. Nel calcio si vive anche di questo. Arriva il momento in cui ci si deve lasciare, ci sono delle regole. Quando ormai non servi più o non ottieni quello che vuoi è giusto andare via. Qualcuno mi ha criticato, ma i matrimoni si fanno in due. A Catania mi hanno fatto passare per mercenario ed è la cosa che più mi è dispiaciuta. Non lo sono mai stato. Non ne ho mai fatto una questione economica. Guadagnavo di più a Catania che a Napoli, non mi vergogno a dirlo. Ero a scadenza di contratto, rischiavo di finire come gli ultimi che sono finiti a Catania, poi arrivederci e grazie”.

