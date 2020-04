MINISTRO DEL LAVORO: “Coronavirus, aiuteremo anche chi è senza reddito”

Il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, a Class Cnbc ha sottolineato che nel decreto di aprile il Governo stanzierà una cifra intorno ai 15 miliardi di euro per tutelare il lavoro, a seguito dell’emergenza Coronavirus.

“Ci sarà un rafforzamento importante dell’ammortizzatore sociale, intorno a 15 miliardi di euro – dice – e saranno tutelati pure coloro che sono stati assunti dopo il 23 febbraio, anche con un giorno di anzianità. C’è una parte di famiglie e cittadini italiani che non hanno alcun sostegno, sono circa 3 milioni e per loro sarà previsto il reddito d’emergenza che li aiuterà a sostenere la famiglia in questa fase di emergenza. Il costo si aggira intorno ai 3 miliardi. Il lavoro in nero non dovrebbe esistere, purtroppo il lavoro sommerso è una piaga che c’è in Italia. A tutte queste famiglie dobbiamo comunque pensare, a tutte quelle persone che sono senza reddito, per loro è previsto un reddito d’emergenza”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***