MOGGI: “Serie C, rischio sparizione. Tre gironi non credo reggano”

Il Coronavirus rischia di avere effetti devastanti sul campionato di Lega Pro. I colleghi di tuttobari.com hanno raccolto il pensiero di Luciano Moggi in proposito:

“C’è tanta confusione non prodotta ma causata da una forza maggiore. La Serie A, coi diritti di Sky e DAZN, tiene in piedi tutti gli sport in Italia e versa nelle casse dello stato tanti soldi di tasse. La Lega Pro rischia di sparire e sarebbe un problema anche per le A che non può far sviluppare i propri giocatori. Dopo questa crisi molte società in Serie C rischiano di sparire; ovviamente non è il caso del Bari dei De Laurentiis che ha la forza per tenere botta a qualsiasi crisi come poche squadre nella terza serie. Chi deciderà le sorti dei campionati è un fattore invisibile come il virus e quindi è complesso provare a fare previsioni per eventuali promozioni da decidere fuori dal campo. Credo, però, che dopo questa stagione la Serie C non avrà più 3 gironi perché sarebbero troppe squadre”.

