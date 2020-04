DI NATALE: “Ci siamo attivati per il pagamento degli stipendi, periodo importante per il futuro del Calcio Catania”

L’Amministratore Delegato del Catania Giuseppe Di Natale a ‘Prima Linea Tg’, su Telecolor, relativamente alla cessione societaria:

“Questo è un periodo importante per il futuro del Catania, stiamo lavorando molto intensamente. Il Calcio Catania è legato a Finaria e viceversa, c’è assolutamente la possibilità che la cessione del club avvenga attraverso una procedura competitiva come non escludo la possibilità di un ingresso di nuovi soci, ma trattasi di uno scenario un pò più complesso e articolato. Adesso ci siamo attivati per la risoluzione di alcune problematiche, arrivando al pagamento degli stipendi nel più breve tempo possibile. E’ un contesto socio-economico in cui questo maledetto virus colpisce innanzitutto chi è malato e lotta con il supporto del personale sanitario, poi il resto del mondo nella sua globalità”.

