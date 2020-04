STIPENDI: allarme rientrato? Il Catania prepara i primi bonifici

Crescendo il malcontento per la mancata corresponsione degli emolumenti di gennaio e febbraio, i calciatori hanno sollecitato il club al pagamento onde evitare la messa in mora. Il Catania è al lavoro proprio su questo punto e, entro maggio, dovrebbe pagare quanto dovuto ai propri tesserati. I primi bonifici, come assicurato dall’A.D. Giuseppe Di Natale, verranno effettuati nelle prossime ore in favore dei calciatori che percepiscono l’ingaggio più basso. Poi, via via, tutti gli altri.

