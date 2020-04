NOVELLINO: “Fare il ritiro e non ricominciare non sarebbe simpatico…”

Riprenderà la stagione calcistica 2019/2020? Questo il pensiero dell’ex allenatore del Catania Walter Novellino ai microfoni di tuttomercatoweb.com:

“Ci devono essere le condizioni per ripartire, le società sono disposte a fare tutti i test. Tra A e B sono necessari quasi ottomila tamponi e non so se tra i cadetti sarà possibile farli. Poi bisognerebbe sapere se si riprende davvero, e quando, il campionato. Radunare le squadre, fare il ritiro, tenere tutti i giocatori chiusi e poi non ricominciare non sarebbe una cosa simpatica. Credo che l’entusiasmo dentro di noi ci sia sempre però deve esserci al tempo stesso la sicurezza per tutti”.

