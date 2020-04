PADALINO: “Ternana e Catania potevano fare meglio…”

Squadre top e flop del campionato di Serie C secondo il parere dell’ex calciatore, attuale allenatore, Pasquale Padalino ai microfoni di tuttoc.com:

“Nel Girone A c’è poca storia da raccontare. Il Monza non ha assolutamente rivali, anche se qualche squadra come Novara, Alessandria e Juventus Under 23 poteva fare qualcosa di più. Credo che il Vicenza nel Girone B, nonostante il vantaggio più ridotto sulla seconda, abbia ipotecato la promozione, chi ha deluso è il Padova: la loro è un’annata all’insegna dell’errore. Per quanto riguarda il Girone C, con qualche rinforzo Reggina e Bari potrebbero già partecipare alla Serie B. Gli amaranto sono primi con merito, il Bari invece col cambio di panchina ha ottenuto risultati diversi rispetto al difficile inizio. Visto spese e blasone potevano fare meglio Ternana e Catania, mentre tutte le altre stanno rispettando le aspettative”.

