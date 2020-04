PANTANELLI: “Bella soddisfazione l’esordio in A col Catania, taglio stipendi non credo sia giusto”

L’ex portiere del Catania Armando Pantanelli, che si trasferì alla pendici dell’Etna dopo avere vissuto una buona esperienza con la maglia del Cagliari, ricorda il successo rossazzurro all’esordio in Serie A nella stagione 2006/07 ed esprime una considerazione relativamente all’ipotesi di taglio degli stipendi dei calciatori

“Rimpianto di non aver giocato con il Cagliari in A? Sicuramente sì. Ma mi sono tolto una bella soddisfazione facendo il mio esordio in Serie A a Cagliari con il Catania, vincendo 1-0 e parando tutto in quella partita. Ma mi sarebbe piaciuto debuttare con il Cagliari in Serie A – dice ai microfoni di cagliarinews24.com – Tagli degli stipendi? Non credo sia una scelta giusta, forse perché sono sempre stato dalla parte del calciatore. Un contratto però è un contratto. Se succedono cose non imputabili alla volontà dei calciatori non vedo perché rescindere questi contratti. Credo che si troverà il giusto equilibrio e la giusta soluzione. Ai molti sembra una decisione facile perché si parla di contratti milionari. Il calcio però è fatto anche di Lega Pro, Serie D, Eccellenza, in cui lo stipendio dei calciatori dà da mangiare alle famiglie”.

