PELLEGRINO: “I prossimi non saranno giorni di redenzione ma di responsabilità”

L’ex rossazzurro Maurizio Pellegrino, promotore della Cordata per l’acquisizione del Catania Calcio, ha pubblicato il seguente post su Facebook:

“Buona giornata a tutti, ci avviciniamo ad una graduale visione alla normalità, sappiamo però che purtroppo non sarà proprio così, bisogna essere ancora cauti, speriamo che almeno tanti possano tornare a respirare rispetto a situazioni vissute in questo periodo in maniera drammatica, Moralmente, Fisicamente, Economicamente, diciamo che di positivo e’ che forse anche a distanza di qualche metro ci si può guardare in faccia, vi assicuro che non è poco, gli occhi rispetto ad altri strumenti utilizzati non mentono mai, e non saranno giorni di redenzione, per nessuno, ma di responsabilità !!”.

