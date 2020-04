PILLON: “Bari, quella sconfitta col Catania ci costò cara…”

L’ex allenatore del Bari Giuseppe Pillon, a distanza di tanti anni non smette di ricordare la retrocessione sul campo avvenuta nella stagione 2003/04, quando guidava proprio la compagine biancorossa:

“Arrivai in corsa, a novembre, subentrando a Tardelli. Recuperammo molti punti dalla zona salvezza, riuscendo a centrare almeno i playout, e perdendoli poi, nella gara di ritorno con il Venezia. Mi ci è voluto un po’, per riprendermi da quella sconfitta, fu un brutto colpo anche per me. Ci costò cara una incredibile debacle interna con il Catania, nelle ultime giornate della stagione regolare – dice a tuttobari.com – Senza quel passo falso, avremmo potuto salvarci direttamente. La cessione di Spinesi, a gennaio, non dipese da me. L’aria di divorzio c’era già quando arrivai, si erano incrinati i rapporti tra il giocatore e la società. Prendemmo Bruno, che comunque fece bene”.

La sconfitta col Catania a cui Pillon fa riferimento si riferisce al 22 maggio 2004. Gennaro Delvecchio e Giuseppe Mascara andarono a segno per i rossazzurri nel primo tempo, Nicolas Cordova rispose su rigore al 64′ per il definitivo 1-2. Allenava il Catania Stefano Colantuono, che la settimana precedente registrò un’altra grande affermazione esterna sul campo del Napoli.

