PRESTITI E RISCATTI: da Capanni a Sarno, la situazione in casa Catania

Si avvicina il 30 giugno, data in cui – nell’attuale rosa del Catania – scadranno i contratti di Marco Biagianti, Giovanni Marchese, Steve Beleck, Andrea Esposito e Giuseppe Rizzo (opzione per un anno in questo caso). Premesso che la FIFA potrebbe formalmente prorogare la scadenza, vivendo una situazione straordinaria legata al Coronavirus che ha portato alla momentanea sospensione della quasi totalità dei campionati nel mondo, resta da capire cosa ne sarà dei prestiti in casa rossazzurra.

Gabriele Capanni, giunto in prestito secco dal Milan, nel momento in cui verrà sancita la fine della stagione farà ritorno alla base. A meno che il Catania non provi ad intavolare una nuova trattativa. Discorso analogo per Federico Angiulli, nello specifico però il cartellino appartiene ancora al club rossazzurro che lo ha ceduto a titolo temporaneo alla Sambenedettese. Non c’è alcun diritto di riscatto e, pertanto, a fine prestito il centrocampista tornerà in Sicilia. La Sambenedettese, tuttavia, spinta dalla volontà del giocatore di rimanere a San Benedetto del Tronto potrebbe provare a ridiscutere con il Catania il trasferimento nelle Marche. Da stabilire il futuro di Adis Mujkic, ora in prestito agli sloveni del Dekani ma contrattualmente legato all’Elefante fino al 2021.

Differente il discorso relativo a Vincenzo Sarno. In questo caso trattasi di prestito con obbligo di riscatto in favore della Triestina al raggiungimento delle 5 presenze in maglia alabardata. Se il campionato venisse sospeso in via definitiva, questa clausola non verrebbe rispettata e Sarno rientrerebbe alle pendici dell’Etna. In stand-by le opzioni per il riscatto di Emanuele Pecorino (Milan) e Gian Marco Distefano (Lazio) che – se esercitate – frutterebbero al Catania una cifra inferiore al milione di euro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***